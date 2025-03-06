«Истерика диктатора»: В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

«Макрон устроил истерику, и это возмутительно. Если взглянуть в историю, то Франция не раз угрожала России, посылая свои войска на Москву. Сейчас Макрон лишь мутит воду в Европе, пытаясь разжечь русофобию. Это делается, чтобы оспорить экономически слабую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза. Но я убеждён — его больная мечта стать новым Наполеоном обречена. Макрон превращается в диктатора для своего народа», — цитирует Шеремета агентство РИА «Новости».
По мнению депутата, Макрон ищет общего врага, вокруг которого можно объединить страны Европы. Но, по заявлению Шеремета, европейские народы поймут, что Россия никогда не была их врагом.
Ранее Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Франции и всей Европы. Он также намерен обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС. После таких заявлений представитель МИД Мария Захарова задала вопрос о целесообразности визита в Москву французского посла.