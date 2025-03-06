«Истерика диктатора»: В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

«Макрон устроил истерику, и это возмутительно. Если взглянуть в историю, то Франция не раз угрожала России, посылая свои войска на Москву. Сейчас Макрон лишь мутит воду в Европе, пытаясь разжечь русофобию. Это делается, чтобы оспорить экономически слабую Германию и стать единоличным лидером Евросоюза. Но я убеждён — его больная мечта стать новым Наполеоном обречена. Макрон превращается в диктатора для своего народа», — цитирует Шеремета агентство РИА «Новости».