«Ъ»: в военном госпитале Краснодара выявлена массовая коррупция

Также под следствием находятся пять военнослужащих (от рядового до младшего сержанта), которых обвиняют в даче взяток (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, посредниками выступали два гражданских лица, один военнослужащий и старшая медсестра одного из отделений госпиталя (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Они обеспечивали передачу денежных средств руководству учреждения и вносили ложные сведения в медицинские документы.