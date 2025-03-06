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Что известно о попавших под санкции Евросоюза казахстанских компаниях

Две казахстанские компании оказались в санкционном списке Европейского союза. Что о них известно, рассказали в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Минторговли сообщили, что в 16-й пакет санкций Евросоюза вошли две казахстанские компании: ТОО «МеталлСтан» и ТОО KAZSTANEX.

Включение казахстанских компаний в санкционные списки ЕС приведет к заморозке активов организаций в случае их наличия в ЕС, а также к запрету на финансовые операции и торговлю с физическими и юридическими лицами из ЕС.

говорится в сообщении министерства

Как подчеркнули в Минторговли, по информации ЕС, данные предприятия могут быть причастны к поставкам санкционных товаров в Россию. В пресс-службе министерства заверили, что включение данных компаний в санкционный список ЕС не имеет последствий для экономики Казахстана.

Головной офис ТОО KAZSTANEX находится в Алматы. Имеется офис также в Ташкенте (Узбекистан). Компания является одним из ведущих мировых производителей станочного и промышленного оборудования на рынке Казахстана.

По данным из открытых источников, ТОО «МеталлСтан» зарегистрировано в мае 2012 года, занимается оптовой торговлей широкого ассортимента товаров. Налоги компании в 2023 году составили 9,29 миллиона тенге, в 2024 году — 6,4 миллиона тенге.

Следует отметить, что в октябре 2024 года данные компании были включены в санкционный список США и Великобритании.