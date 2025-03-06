Politico: ЕС придется платить за боеприпасы для Киева «до смерти Трампа»

Евросоюз выражает обеспокоенность тем, что ему, возможно, придется самостоятельно покрывать расходы на свою оборону и поставки боеприпасов для Украины на неопределенный срок, пока президент США Дональд Трамп остается на посту. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на мнения европейских дипломатов.