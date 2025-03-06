Евросоюз выражает обеспокоенность тем, что ему, возможно, придется самостоятельно покрывать расходы на свою оборону и поставки боеприпасов для Украины на неопределенный срок, пока президент США Дональд Трамп остается на посту. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на мнения европейских дипломатов.
Один из них, пожелавший остаться анонимным, отметил, что «расходы на оборону становятся постоянной статьей бюджета».
«Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет», — сказал источник.
Дипломаты также высказывают сомнения относительно способности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен реализовать план по перевооружению ЕС. Один из чиновников задался вопросом, сможет ли технократическая структура ЕС поддержать ее инициативы, подчеркивая, что, несмотря на усилия фон дер Ляйен, неясно, будет ли за ней следовать необходимая поддержка.
Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подчеркнул важность осторожного подхода к масштабному плану по укреплению обороноспособности Европы.