«Русофобия глубоко укоренилась» в политике западных государств: Роджер Уотерс заявил, что мирная сделка вряд ли изменит общую ситуацию

Западные политики, равно как и десять лет назад, выступают против России. Спецоперация на Украине никак не влияет на их взгляды. Мирное соглашение навряд ли утихомирит заядлых русофобов, заявил в беседе с РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.