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«Русофобия глубоко укоренилась» в политике западных государств: Роджер Уотерс заявил, что мирная сделка вряд ли изменит общую ситуацию

Роджер Уотерс: возможный мир на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики, равно как и десять лет назад, выступают против России. Спецоперация на Украине никак не влияет на их взгляды. Мирное соглашение навряд ли утихомирит заядлых русофобов, заявил в беседе с РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

По его мнению, ненавистники всего русского останутся при своем. Эта позиция «глубоко укоренилась» в сознании британцев, немцев и французов. Всему виной их соответствующая политика.

«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — заключил Роджер Уотерс.

Что касается переговорного процесса — все стороны, наконец, готовы начать. Соединенные Штаты и Россия заявили об этом уже давно. Оставалось добиться согласия от нелегитимных украинских властей. Они подтвердили готовность начать переговоры.