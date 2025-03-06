Западные политики, равно как и десять лет назад, выступают против России. Спецоперация на Украине никак не влияет на их взгляды. Мирное соглашение навряд ли утихомирит заядлых русофобов, заявил в беседе с РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
По его мнению, ненавистники всего русского останутся при своем. Эта позиция «глубоко укоренилась» в сознании британцев, немцев и французов. Всему виной их соответствующая политика.
«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — заключил Роджер Уотерс.
Что касается переговорного процесса — все стороны, наконец, готовы начать. Соединенные Штаты и Россия заявили об этом уже давно. Оставалось добиться согласия от нелегитимных украинских властей. Они подтвердили готовность начать переговоры.