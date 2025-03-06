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РФ отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки в 2024 году

Предложение было передано российскому руководству турецким президентом.

Источник: Аргументы и факты

Осенью 2024 года Киев при посредничестве Турции предложил Москве соглашение, напоминающее зерновую сделку, однако российская сторона отклонила инициативу.

Как сообщает RT со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, предложение было передано российскому руководству турецким президентом.

Вопрос детально изучался в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны по поручению главы государства, однако в результате рассмотрения было принято решение не принимать условия Киева, поскольку они носили односторонний характер.

Ранее Россия предложила открыть зерновую биржу БРИКС для установления справедливых ценовых индикаторов на сырье.