Осенью 2024 года Киев при посредничестве Турции предложил Москве соглашение, напоминающее зерновую сделку, однако российская сторона отклонила инициативу.
Как сообщает RT со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах, предложение было передано российскому руководству турецким президентом.
Вопрос детально изучался в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны по поручению главы государства, однако в результате рассмотрения было принято решение не принимать условия Киева, поскольку они носили односторонний характер.
Ранее Россия предложила открыть зерновую биржу БРИКС для установления справедливых ценовых индикаторов на сырье.