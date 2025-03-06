Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования

Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа, предложив устаревшие планы урегулирования конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.

Источник: Life.ru

Среди предложений Зеленского — перемирие на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает источник, эти идеи уже обсуждались в 2023 году в рамках зерновой сделки, но Киев тогда отказался от переговоров. Сейчас эти предложения не могут быть основой для новых переговоров без комплексного подхода к урегулированию.

«Сейчас это попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдёт», — заявил источник.

Ранее экс-комик отметил, что готов быстренько сесть за стол переговоров, и предложил начать с освобождения пленных и остановки огня — в частности, запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. В России же заявили, что перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию РФ и не соответствует её интересам.