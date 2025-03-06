Попытка навести тень на плетень: Зеленский привозил Трампу старые планы урегулирования

Среди предложений Зеленского — перемирие на море и отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечает источник, эти идеи уже обсуждались в 2023 году в рамках зерновой сделки, но Киев тогда отказался от переговоров. Сейчас эти предложения не могут быть основой для новых переговоров без комплексного подхода к урегулированию.
«Сейчас это попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдёт», — заявил источник.
Ранее экс-комик отметил, что готов быстренько сесть за стол переговоров, и предложил начать с освобождения пленных и остановки огня — в частности, запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. В России же заявили, что перемирие на условиях, предлагаемых Киевом, ослабляет позицию РФ и не соответствует её интересам.