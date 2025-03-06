Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, заявление Макрона связано не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это ложь».