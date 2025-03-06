«Если вы это сделаете — вы умрёте»: Трамп выдвинул жёсткий ультиматум ХАМАС

Республиканец предупредил, что если требования не будут выполнены, для ХАМАС будет «всё кончено». Он также обратился к жителям Газы, пообещав им «прекрасное будущее», но только в случае освобождения заложников. В противном случае, по его словам, их ждут тяжёлые последствия.