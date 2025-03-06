Госдума предложила объявить амнистию к 80-летию Победы в ВОВ

Проект амнистии включает в себя освобождение впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, которые принимали участие в боевых действиях, а также лиц, проходивших военную службу в зонах конфликтов и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме того, амнистия может коснуться несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, беременных женщин и одиноких родителей, а также онкологических больных. Для этих категорий предлагается как освобождение от наказания, так и сокращение сроков лишения свободы.