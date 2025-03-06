Госдума предложила объявить амнистию к 80-летию Победы в ВОВ

Госдуме порекомендовали освободить осужденных к 80-летию Победы в ВОВ.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии. Инициатива направлена на освобождение осужденных, совершивших преступления по неосторожности, а также на смягчение наказаний для ряда категорий граждан.
«Инициатором первой политической амнистии ещё в 1993 году (была принята и стартовала в начале 1994-го) стал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. В дальнейшем мы под руководством ВВЖ регулярно вносили проекты амнистии, предлагая Государственной Думе разумно чаще пользоваться этим своим исключительным правом» — заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем telegram-канале. Он выразил мнение, что в преддверии 80-летия победы в ВОВ, властям стоит одобрить инициативу.
Проект амнистии включает в себя освобождение впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, которые принимали участие в боевых действиях, а также лиц, проходивших военную службу в зонах конфликтов и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме того, амнистия может коснуться несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, беременных женщин и одиноких родителей, а также онкологических больных. Для этих категорий предлагается как освобождение от наказания, так и сокращение сроков лишения свободы.
«Амнистию предлагается применить к неопределенному кругу лиц, исходя из социального и возрастного критерия, а также необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Отечества», — говорится в пояснительной записке к проекту.