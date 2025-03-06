Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о российской угрозе для Европы. Об этом пишет РИА Новости.
Шеремет охарактеризовал эти слова как истерику, отметив, что Франция в истории неоднократно угрожала России, отправляя свои войска на Москву. Он считает, что Макрон пытается разжечь русофобию в Европе, чтобы укрепить свои позиции и оспорить влияние Германии, стремясь стать единоличным лидером Евросоюза.
По мнению депутата, действия Макрона направлены на создание образа общего врага, вокруг которого можно объединить европейские страны.
«Макрон не придумал ничего лучшего, чем повесить ярлык врага на Россию. Но уверен, что народы европейских стран осознают, что Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась», — отметил Шеремет.
Он также добавил, что амбиции Макрона стать новым Наполеоном обречены на провал, и что он рискует превратиться в диктатора для своего народа. Депутат призвал к более взвешенному подходу в международных отношениях и к отказу от истеричных заявлений, которые могут привести к дальнейшему ухудшению отношений между странами.
Напомним, французский лидер охарактеризовал украинский конфликт как проблему глобального масштаба, представляющую угрозу европейской безопасности. Он указал на рост военного потенциала России, включая увеличение численности войск и усиление вооруженных сил, выразив сомнение в том, что Москва ограничится только действиями на Украине.