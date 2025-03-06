Депутат Шеремет назвал истерикой заявление Макрона о российской угрозе

Он также добавил, что амбиции Макрона стать новым Наполеоном обречены на провал, и что он рискует превратиться в диктатора для своего народа. Депутат призвал к более взвешенному подходу в международных отношениях и к отказу от истеричных заявлений, которые могут привести к дальнейшему ухудшению отношений между странами.