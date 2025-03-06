Economist: США прервали ключевой канал для работы HIMARS на Украине

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл. В своем сообщении в соцсетях он отметил, что Вашингтон отключил критически важный канал связи, используемый для предупреждений, и остановил передачу данных, необходимых для точного нацеливания ракетных установок.