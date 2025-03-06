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Economist: США прервали ключевой канал для работы HIMARS на Украине

Кроме того, Украина не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты прекратили предоставлять Украине данные для систем оповещения о воздушных атаках, а также информацию, необходимую для наведения ракетных комплексов HIMARS.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл. В своем сообщении в соцсетях он отметил, что Вашингтон отключил критически важный канал связи, используемый для предупреждений, и остановил передачу данных, необходимых для точного нацеливания ракетных установок.

Кроме того, у Украины больше нет доступа к информации в режиме реального времени, которая использовалась для нанесения дальних ударов.

Напомним, США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, начиная с 2:00 мск во вторник.