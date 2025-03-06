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Рубио назвал украинский конфликт прокси-войной США и России

По словам Рубио, пришло время положить конец «прокси-войне» США и России.

Источник: Комсомольская правда

Ушедшая два месяца назад американская администрация во главе с Джо Байденом долгие годы спонсировала киевский режим. Украина била по территории России с помощью оружия США и их финансов. Однако вскоре этому наступит конец, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает телеканал Fox News.

Он признал, что все это время между Москвой и Вашингтоном тоже существовал конфликт. Марко Рубио назвал его «прокси-войной». Виной послужила прошлая американская администрация.

«Это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США также подчеркнул, что нынешний глава государства Дональд Трамп — единственный, кому по силам добиться переговоров по Украине от российского лидера Владимира Путина.