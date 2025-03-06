Ушедшая два месяца назад американская администрация во главе с Джо Байденом долгие годы спонсировала киевский режим. Украина била по территории России с помощью оружия США и их финансов. Однако вскоре этому наступит конец, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает телеканал Fox News.