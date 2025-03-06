В Челябинской области главу Чебаркуля выберут 11 марта из двух кандидатов

Михаилу Панарину 40 лет. До 1998 года он проживал в Казахстане, после чего переехал в Сатку Челябинской области. Господин Панарин ранее работал руководителем аппарата администрации Саткинского муниципального округа, с 2022 года находился в командировке в ДНР.