Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине — это прокси-война между Россией и США, обеими ядерными державами.

Источник: Life.ru

«И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп считает этот конфликт затянувшимся и тупиковым. Рубио также подчеркнул необходимость его завершения.

Ранее Рубио заявил, что Европа предпочла бы продолжение событий на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить Россию. При этом госсекретарь назвал президента США «единственным человеком, который действительно пытается положить конец конфликту».