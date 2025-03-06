Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил надежду на действительное изменение позиции Украины по вопросу переговоров. Нелегитимное киевское руководство заявило о готовности двигаться в сторону мира. Для Соединенных Штатов важно, чтобы это желание было искренним, заявил Марко Рубио в эфире Fox News.
Госсек США считает, что договориться сторонам будет не так просто. Каждая выдвинула свои условия мирной сделки. Однако, если все искренне готовы к урегулированию — это уже первый шаг.
«Мирное соглашение пошло бы на пользу всем: россиянам, народу Украины, жителям Соединенных Штатов и, откровенно говоря, нашим европейским партнерам и союзникам», — заключил Марко Рубио.
В России считают, что нелегитимность бывшего комика Владимира Зеленского может и не помешать при переговорном процессе. Все зависит от условий, которые выдвинет Киев.