Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 года

Однако специалисты отмечают, что показатели разных лет не являются полностью сопоставимыми из-за изменений в методах учета. С 2011 года Росстат перешел на обновленную систему сбора данных, а в 2024 году начал получать оперативную информацию от МВД в электронном формате. В предыдущие годы среднегодовой миграционный прирост держался на уровне 230 тысяч человек.