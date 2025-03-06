Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 года

Согласно докладу Росстата, миграционный прирост в 2024 году достиг рекордного уровня с 1995 года, составив 568 тысяч человек.
Общее число прибывших в страну составило 4,081 миллиона, тогда как количество выбывших достигло 3,513 миллиона.
Однако специалисты отмечают, что показатели разных лет не являются полностью сопоставимыми из-за изменений в методах учета. С 2011 года Росстат перешел на обновленную систему сбора данных, а в 2024 году начал получать оперативную информацию от МВД в электронном формате. В предыдущие годы среднегодовой миграционный прирост держался на уровне 230 тысяч человек.
Демограф Игорь Ефремов в интервью РБК пояснил, что столь высокий прирост связан, прежде всего, с изменением способов передачи данных. По его словам, без учета этих изменений реальная цифра прироста могла бы составить около 100−150 тысяч человек.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выразил мнение, что России нужно не зацикливаться на одних и тех же странах при привлечении трудовых мигрантов, а рассматривать для этого и новые государства.