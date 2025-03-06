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Косачев прокомментировал заявление Макрона об угрозе Европе от России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе от России, маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Источник: AP 2024

Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

«Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую “природную агрессивность России”, Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть», — написал Косачев в Telegram-канале.

Сенатор сравнивает последнее выступление президента США Дональда Трампа перед американским конгрессом и обращение президента Франции Эммануэля Макрона. Он отмечает, что Трамп говорил о внутренних проблемах и о том, «как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого». В то же время, как подчеркивает Косачев, Макрон в своем выступлении искал объяснение проблем только во внешних причинах, а главной из них была Россия.