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Лукашенко: в Беларуси уделяют большое внимание укреплению дружбы с Ганой

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Джона Драмани Махаму и всех жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Республика Гана демонстрирует устойчивый прогресс в социально-экономическом развитии и пользуется авторитетом на международной арене», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси уделяют большое внимание укреплению белорусско-ганской дружбы и отмечают неиспользованный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах.

«Можем предложить Гане успешный опыт и накопленные компетенции по механизации сельского хозяйства, поставкам продовольствия, медицинских препаратов и оборудования, удобрений, подготовке кадров, — отметил Президент. — Подтверждаю Вам свое приглашение посетить Республику Беларусь в целях обсуждения путей расширения наших отношений и возможностей реализации новых проектов».

Александр Лукашенко пожелал Джону Драмани Махаме отличного здоровья и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а жителям Ганы — единства и процветания.