Лукашенко: в Беларуси уделяют большое внимание укреплению дружбы с Ганой

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Джона Драмани Махаму и всех жителей этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.