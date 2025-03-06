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Юрий Слюсарь поддержал идею ростовских школьников о проведении ежегодного чемпионата по робототехнике

С инициативой провести ежегодный чемпионат по робототехнике к главе региона обратились ученики одного из ростовских лицеев.

5 марта врио губернатора Юрий Слюсарь побывал в ростовской школе № 53 имени Б. Н. Слюсаря, осмотрел выставку работ учащихся инженерных классов, пообщался со школьниками.

Ребята продемонстрировали различные разработки: макет бионической руки, руки-манипулятора, которую можно использовать в космической сфере, проект зондирования земли для городских пространств, нейросеть для распознавания рукописного текста, дрон для полетов в замкнутых пространствах. О каждом проекте школьники рассказали врио губернатора.

— Супер, молодцы, ребята! Очень интересные разработки, — похвалил юных изобретателей глава региона.

Он пообщался с ребятами, ответил на их вопросы, выслушал идеи. Одну их них — проводить ежегодный чемпионат по робототехнике — Юрий Слюсарь с удовольствием поддержал.

— Робототехника — это наше все. Это палочка-выручалочка, за которую мы должны держаться. Все технологии начинаются с образования и науки, которые должны работать с промышленностью в неразрывной связи. Поэтому все, что касается развития робототехники, я поддерживаю. Нам важно, чтобы молодежь шла в инженеры. То, что связано с выбором профессии инженера, я одобряю, — сказал Юрий Слюсарь.

Общение с ребятами состоялось в формате открытого диалога. Ребята рассказали об особенностях обучения в инженерных классах, об участии в соответствующих конкурсах и проектах. Школьники спрашивали о трудоустройстве в IT-сфере, мерах поддержки молодых специалистов.

Ребята задавали главе региона вопросы личного характера: о любимых книгах, учителях, занятиях спортом, досуге.

Юрий Слюсарь рассказал, что в школьные годы активно занимался плаванием, каждый день посещал бассейн, будучи школьником, ежедневно выходил на пробежку в парк «Дружба».

Глава региона посоветовал ребятам читать классиков.

— В свободное время читаю художественную литературу. Недавно перечитал Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — зашло, как в детстве. Читаю много. Перечитайте всех наших классиков. Федора Михайловича Достоевского надо читать и перечитывать. Антон Павлович Чехов замечательный автор. Чехова надо знать наизусть. У меня много книг закачано в телефон, я много летаю и читаю. Ремарк, Маркес, Бальзак. Читайте классику, — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона рассказал, что помнит своих учителей и благодарен им. Юрий Слюсарь призвал ребят уважительно относиться к своим педагогам.

Сегодня в Ростовской области инженерные классы открыты в 31 школе, где обучаются 1,9 тысячи мальчиков и девочек.

Углублённо изучают точные науки и в ростовской школе № 53. Учебному заведению девять лет назад присвоено имя легендарного вертолётостроителя, на протяжении 15 лет возглавлявшего «Роствертол» Бориса Николаевича Слюсаря. Глава донского региона возложил цветы к памятнику Борису Николаевичу.

Врио губернатора вручил призы победителям конкура «Калейдоскоп изобретений. От проекта до изделия». В нем приняли участие почти 400 школьников. Ребята разработали и изготовили воздушные судна из различных материалов.