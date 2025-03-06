Юрий Слюсарь поддержал идею ростовских школьников о проведении ежегодного чемпионата по робототехнике

— Робототехника — это наше все. Это палочка-выручалочка, за которую мы должны держаться. Все технологии начинаются с образования и науки, которые должны работать с промышленностью в неразрывной связи. Поэтому все, что касается развития робототехники, я поддерживаю. Нам важно, чтобы молодежь шла в инженеры. То, что связано с выбором профессии инженера, я одобряю, — сказал Юрий Слюсарь.