Мирас Тулебаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта

Мирас Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Академию государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом в международном центре оборонного приграничного сотрудничества.
В 2009—2010 годы — главный специалист, главный менеджер департамента Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».
В 2010—2011 годы — главный эксперт департамента главного диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности, эксперт первой категории управления комитета по госэнергонадзору министерства энергетики и минеральных ресурсов, эксперт, главный эксперт управления комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2012—2014 годы — главный эксперт управления комитета по инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.
В 2014—2015 годы работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.
В 2015—2016 годы — руководитель управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.
В 2016—2017 годы работал в частных структурах.
В 2017 году — заместитель директора центра устойчивого развития столицы.
С 2017 по 2022 год — руководитель управления комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта.
В 2022—2023 годы — заместитель председателя комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта.
В ноябре 2023 года назначен вице-министром туризма и спорта РК.