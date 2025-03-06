Politico узнала о переговорах соратников Трампа с Тимошенко

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные представители окружения президента США Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Владимира Зеленского, в том числе с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, такие встречи соратники Трампа провели также с высокопоставленными представителями партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Согласно информации источников, «дискуссии были сосредоточены на возможности проведения в ближайшее время на Украине президентских выборов».
Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.
18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании. На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент страны Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи Трампа и Зеленского была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.