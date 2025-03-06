Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили

Говорили и о необходимости реализации Концепции развития «Нового экономического диалога» и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы «Технологии будущего ШОС», Атласа продовольственной безопасности и других.