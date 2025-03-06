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Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, который находится в республике с визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В фокусе внимания были вопросы расширения многостороннего партнерства в рамках данной организации.

Стороны подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности, а также дальнейшего углубления сотрудничества на основе принципов добрососедства, доверия и партнерства.

Особое внимание уделено продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения.

говорится в сообщении

Говорили и о необходимости реализации Концепции развития «Нового экономического диалога» и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы «Технологии будущего ШОС», Атласа продовольственной безопасности и других.

Шавкат Мирзиёев и Нурлан Ермекбаев также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ШОС в КНР.