Президент Узбекистана встретился с генсеком ШОС — что обсудили

В фокусе внимания были вопросы расширения многостороннего партнерства в рамках данной организации.
Стороны подчеркнули важность наращивания практического взаимодействия в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности, а также дальнейшего углубления сотрудничества на основе принципов добрососедства, доверия и партнерства.
Особое внимание уделено продолжению запущенного на Самаркандском саммите процесса модернизации деятельности ШОС, в том числе повышению эффективности работы всех структур Объединения.
Говорили и о необходимости реализации Концепции развития «Нового экономического диалога» и целого ряда других инициатив Узбекистана. Речь идет о принятии соглашения по упрощению торговли, программы электронной коммерции, комплекса мер по стимулированию инвестиций, плана цифровизации в логистике, программы «Технологии будущего ШОС», Атласа продовольственной безопасности и других.
Шавкат Мирзиёев и Нурлан Ермекбаев также обсудили подготовку к предстоящему саммиту ШОС в КНР.