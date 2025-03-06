Генконсульство Мьянмы открыли в Петербурге. Торжественная церемония, в которой приняли участие губернатор города Александр Беглов и союзный министр иностранных дел Тан Свей, прошла накануне, 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Консульство символизирует новый этап в наших отношениях. Сотрудничество Петербурга и Мьянмы выходит на уровень профессиональной дипломатии. Мы развиваем экономику, медицину, образование, а также сохраняем и приумножаем традиции дружбы, — подчеркнул Беглов.
Градоначальник добавил, что открытие генконсульство стало возможным благодаря совместной работе руководства правительства Петербурга и Мьянмы. Соответствующее соглашение подписали в кратчайшие сроки. Пользуясь случаем, Беглов поздравил генерального консула Аунг Пхей Тета с назначением и началом новой работы.
Тан Свей отметил, что в наступившем 2025 году исполняется 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Несмотря на географическую отдаленность, народам двух государств удается поддерживать дружественные отношения на протяжении долгого времени за счет духовной близости, а открытие генконсульства будет способствовать их развитию, резюмировал Тан Свей.