Генконсульство Мьянмы открыли в Петербурге

Тан Свей отметил, что в наступившем 2025 году исполняется 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Несмотря на географическую отдаленность, народам двух государств удается поддерживать дружественные отношения на протяжении долгого времени за счет духовной близости, а открытие генконсульства будет способствовать их развитию, резюмировал Тан Свей.