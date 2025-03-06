Лукашенко пригласил президента Ганы с визитом в Беларусь

По словам белорусского лидера, Гана показывает устойчивый прогресс в социально-экономическом развитии и пользуется авторитетом на международной арене.
Как подчеркнул Лукашенко, белорусская сторона уделяет большое внимание укреплению дружбы с Ганой. Также в Беларуси отмечают неиспользованный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах.
Можем предложить Гане успешный опыт и накопленные компетенции по механизации сельского хозяйства, поставкам продовольствия, медицинских препаратов и оборудования, удобрений, подготовке кадров.
Он также подтвердил свое приглашение коллеге из Ганы посетить Беларусь. Белорусский лидер планирует обсудить со своим коллегой пути расширения отношений двух государств и возможности реализации новых проектов.
Лукашенко пожелал Махаме здоровья и успехов в выполнении государственной миссии, а жителям Ганы — единства и процветания.