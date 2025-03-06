Мирошник объяснил выходку в Белом доме попыткой втянуть Лондон и Париж в переговоры

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы втянуть в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж, — прокомментировал Мирошник. — Лондон продемонстрировал, насколько Зеленский зависим от влияния Великобритании. После ухудшения его диалога с Трампом в Лондоне говорят, что готовы все исправить. И заметьте, Зеленский тут же начал “сожалеть” о содеянном в Вашингтоне, а Стармер с Макроном уже нарисовали некий “мирный план” и готовы вместе с Зеленским везти его на показ к Трампу».