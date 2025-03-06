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Мирошник объяснил выходку в Белом доме попыткой втянуть Лондон и Париж в переговоры

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Выходка Владимира Зеленского с перепалкой в Белом доме нужна была, чтобы втянуть Лондон и Париж в переговоры Киева с Вашингтоном. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: Reuters

Дипломат обратил внимание на публикации в СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы вместе с Зеленским отправиться в Вашингтон на следующей неделе для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы втянуть в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж, — прокомментировал Мирошник. — Лондон продемонстрировал, насколько Зеленский зависим от влияния Великобритании. После ухудшения его диалога с Трампом в Лондоне говорят, что готовы все исправить. И заметьте, Зеленский тут же начал “сожалеть” о содеянном в Вашингтоне, а Стармер с Макроном уже нарисовали некий “мирный план” и готовы вместе с Зеленским везти его на показ к Трампу».