Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией. Военная операция, день 1107-й

Госсекретарь Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией и добавил, что его необходимо завершить. В ночь на 6 марта силы ПВО обезвредили украинский беспилотник над Воронежской областью. В результате падения БПЛА повреждения получило одно строение, сообщил губернатор Александр Гусев. Утром ВСУ атаковали Донецк, пострадали три человека. «Газета.Ru» ведет хронику событий.