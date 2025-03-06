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Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной США с Россией. Военная операция, день 1107-й

Госсекретарь Марко Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией и добавил, что его необходимо завершить. В ночь на 6 марта силы ПВО обезвредили украинский беспилотник над Воронежской областью. В результате падения БПЛА повреждения получило одно строение, сообщил губернатор Александр Гусев. Утром ВСУ атаковали Донецк, пострадали три человека. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:12 Перепалка Зеленского с Трампом в Белом доме нужна была для втягивания Британии и Франции в переговоры Украины с США, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

08:08 ВСУ около четырех утра атаковали Киевский район Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате варварского обстрела осколочные ранения получили женщины 1959 и 1976 г. р., а также мужчина 1963 г.р. В нескольких домах нарушено остекление», — уточнил он.

08:05 ⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области, сообщило Минобороны.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — добавил губернатор Александр Гусев.

08:02 Конфликт на Украине — прокси-война между США и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — отметил он и призвал завершить конфликт.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1107-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.