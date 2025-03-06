Казахстан и Катар договорились о выдаче преступников

В соглашении регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Соглашение устанавливает обязательные основания, когда в выдаче разыскиваемого лица должно быть отказано в любом случае.