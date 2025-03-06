Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа

ДЖАКАРТА, 6 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC.