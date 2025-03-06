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В Татарстане в марте 2025 года вступает в силу ряд новых законов

Они касаются различных сфер жизни региона.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в марте 2025 года вступает в силу ряд новых законов. Их приняли на седьмом заседании Госсовета республики седьмого созыва.

Так, закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс республики» вводит казначейские инфраструктурные кредиты. Они будут предоставляться бюджетам субъектов страны для финансирования инфраструктурных проектов. К тому же эти кредиты могут превышать предельный размер дефицита бюджета и государственного долга.

Также с марта Кабмин региона наделяется полномочиями по организации дополнительного образования для взрослых в области спортивной подготовки. Уточнены условия оказания мер господдержки инвестиционных проектов. Закон касается возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

Среди прочего применены и ограничительные меры. Речь идет о компаниях с долей иностранного участия более 25%. Установлен и порядок квалификационных требований для инспекторов.

Напомним, владельцам заброшенных участков в Татарстане дали три года на освоение земель. Новые правила регламентирует закон, который вступил в силу 1 марта 2025 года.