В Татарстане в марте 2025 года вступает в силу ряд новых законов. Их приняли на седьмом заседании Госсовета республики седьмого созыва.
Так, закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс республики» вводит казначейские инфраструктурные кредиты. Они будут предоставляться бюджетам субъектов страны для финансирования инфраструктурных проектов. К тому же эти кредиты могут превышать предельный размер дефицита бюджета и государственного долга.
Также с марта Кабмин региона наделяется полномочиями по организации дополнительного образования для взрослых в области спортивной подготовки. Уточнены условия оказания мер господдержки инвестиционных проектов. Закон касается возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам.
Среди прочего применены и ограничительные меры. Речь идет о компаниях с долей иностранного участия более 25%. Установлен и порядок квалификационных требований для инспекторов.
Напомним, владельцам заброшенных участков в Татарстане дали три года на освоение земель. Новые правила регламентирует закон, который вступил в силу 1 марта 2025 года.