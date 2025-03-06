В Татарстане в марте 2025 года вступает в силу ряд новых законов

Так, закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс республики» вводит казначейские инфраструктурные кредиты. Они будут предоставляться бюджетам субъектов страны для финансирования инфраструктурных проектов. К тому же эти кредиты могут превышать предельный размер дефицита бюджета и государственного долга.