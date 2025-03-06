Губернатор Челябинской области принял участие в совещании президента РФ

Вопросы, связанные со списанием бюджетных кредитов, прорабатываются Комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы». Как руководитель Комиссии Алексей Текслер по итогам совещания отметил, что перед регионами появляются новые задачи, в связи с чем и была проработана инициатива по донастройке параметров механизма списания с целью повышения его эффективности.