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Губернатор Челябинской области принял участие в совещании президента РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, ФедералПресс. В режиме видеосвязи прошло совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Участники обсуждали вопросы связанные с поддержкой регионов.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Вопросы, связанные со списанием бюджетных кредитов, прорабатываются Комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы». Как руководитель Комиссии Алексей Текслер по итогам совещания отметил, что перед регионами появляются новые задачи, в связи с чем и была проработана инициатива по донастройке параметров механизма списания с целью повышения его эффективности.

сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер отметил, что принятое решение позволит высвободить бюджет на реализацию ключевых инфраструктуры проектов и на поддержку участников СВО. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что губернатор Текслер обозначил приоритеты в развитии регионов на коллегии Минэкономразвития РФ.