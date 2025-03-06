СМИ рассказали о последствиях отключения Starlink на Украине

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отключение США системы спутникового интернета Starlink на Украине «ослепит» Киев с точки зрения разведки и отбросит ВСУ на целый век в плане ведения боевых действий, пишет испанская газета Mundo.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию.
«Если Вашингтон отключит эту связь (Starlink — ред.), Украина останется слепой в плане разведкой, а ее подразделения изолированными без связи, а это значит, что США вернут Киев к войне XX века», — пишет издание.
Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заверил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения страны от системы спутникового интернета Starlink.
Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что Starlink на Украине могут отключить в любой момент, что приведет к хаосу в ВСУ.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.