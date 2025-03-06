Гайдукевич: без Беларуси никакие решения по Украине приниматься не могут

Без Беларуси никакие долгосрочные решения по Украине приниматься не могут, это правда жизни. Об этом говорил и Путин, и наш президент, если кто-то хочет какие-то долгосрочные решения по Украине, которые действительно будут работать, а не лягут, как минские соглашения, и превратятся в ничто, без Беларуси эти решения принять невозможно, потому что мы соседи, мы региональная страна, от которой зависит очень многое, и Европа это должна понимать.