Гайдукевич: без Беларуси никакие решения по Украине приниматься не могут

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров по Украине, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока такой вопрос не поднимался, однако для российской стороны проводить переговоры в Беларуси было бы наилучшим решением.
О том, что Минск вновь может стать переговорной площадкой для урегулирования украинского конфликта, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, он пригласил российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в Беларусь для проведения переговоров.
С тем, что белорусская столица могла бы быть лучшим выбором для проведения переговоров, согласен и гость радио Sputnik ― известный белорусский политик, зампредседателя парламентской комиссии по международным делам, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.
«На самом деле это правда, вспомните 2014 год и минские соглашения, сколько сделала Беларусь, чтобы их подписали, сколько сделал наш президент, чтобы их подписали», ― отметил он.
По мнению политика, американский блогер Марио Науфал неслучайно обратился с просьбой об интервью к белорусскому президенту именно сейчас: «Это один из немногих лидеров Европы, который по-настоящему самостоятелен, его мнение сейчас крайне важно».
Без Беларуси никакие долгосрочные решения по Украине приниматься не могут, это правда жизни. Об этом говорил и Путин, и наш президент, если кто-то хочет какие-то долгосрочные решения по Украине, которые действительно будут работать, а не лягут, как минские соглашения, и превратятся в ничто, без Беларуси эти решения принять невозможно, потому что мы соседи, мы региональная страна, от которой зависит очень многое, и Европа это должна понимать.
Кроме того, важно учитывать, что у Евросоюза сейчас нет никаких ресурсов, чтобы вести войну, отказавшись от полной зависимости от США. Нет ресурсов и для того, чтобы быстро решить миграционный кризис и накопившиеся экономические проблемы.
«Но есть фантастический саммит, на котором они хотят принять решения, что они все будут делать сами, увеличат свою оборонку в разы, а за чей счет? Кто это будет оплачивать? Раньше это все оплачивали США, сегодня они решили это оплачивать сами, а с каких денег?» ― интересуется собеседник Sputnik.
Возвращаясь к заявлению Пескова, Минск на самом деле — лучшая площадка для переговоров по Украине, и без Беларуси каких-либо долгих и действенных решений по мирному урегулированию принять невозможно, считает Гайдукевич.