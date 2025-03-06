Bloomberg узнал о желании ЕС не «спорить до утра» с Венгрией об Украине

Лидеры европейских стран планируют привлечь Орбана на свою сторону с самого начала встречи, но шансов на успех мало, рассказал источник агентства. Он отметил, что общее настроение таково, что весь Евросоюз не станет заложником одного государства.
По данным агентства, в начале этой недели премьер Венгрии дал понять ЕС, что готов наложить вето на итоговое решение саммита по оказанию Украине большего объема помощи. Несколько предложений Еврокомиссии не требуют одобрения всеми странами ЕС, объяснили источники агентства, но на саммите будут затронуты и более радикальные меры, например, по привлечение еще нескольких сот миллиардов долларов за счет совместного долга — против этого долгое время выступал венгерский премьер Виктор Орбан.
Существуют планы по формированию партнерства между странами, которое поможет избежать давления любой внутренней оппозиции в ЕС, рассказала агентству финский министр иностранных дел Элина Валтонен. Со слов главы Варшавской конференции по безопасности Катажины Писарски, поиск способа справиться с Орбаном «становится экзистенциальным для ЕС». «То, чего я ожидаю в ближайшие недели, — попытка обойти [вето] Венгрии через более тесное сотрудничество и схемы вроде коалиции желающих», — рассказала она.
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