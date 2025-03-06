Bloomberg узнал о желании ЕС не «спорить до утра» с Венгрией об Украине

По данным агентства, в начале этой недели премьер Венгрии дал понять ЕС, что готов наложить вето на итоговое решение саммита по оказанию Украине большего объема помощи. Несколько предложений Еврокомиссии не требуют одобрения всеми странами ЕС, объяснили источники агентства, но на саммите будут затронуты и более радикальные меры, например, по привлечение еще нескольких сот миллиардов долларов за счет совместного долга — против этого долгое время выступал венгерский премьер Виктор Орбан.