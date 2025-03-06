Молдова получит $40 миллионов в кредит на разработку системы оповещения населения о ЧС

На разработку системы оповещения населения выделено пять миллионов долларов. В частности, будет установлена ​​и введена в эксплуатацию система PWS с национальным покрытием на основе мобильной телефонии. Это позволит немедленно распространять предупреждения о чрезвычайных ситуациях, что приведет к спасению жизней и сокращению материальных потерь.