Молдова получит $40 миллионов в кредит на разработку системы оповещения населения о ЧС

Проект ратификации кредитного соглашения рассмотрели члены парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам.
На разработку системы оповещения населения выделено пять миллионов долларов. В частности, будет установлена и введена в эксплуатацию система PWS с национальным покрытием на основе мобильной телефонии. Это позволит немедленно распространять предупреждения о чрезвычайных ситуациях, что приведет к спасению жизней и сокращению материальных потерь.
Кроме того, 22,5 миллиона долларов пойдут на закупку автомобилей экстренного реагирования и другого оборудования, в том числе поисково-спасательного и логистического, которое будут использоваться Главной инспекцией по чрезвычайным ситуациям. Еще 1,5 миллиона долларов США выделены на подготовку населения к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.
Предусмотрено и шесть миллионов долларов на улучшение гидрометеорологического обслуживания: в Гидрометцентре будут модернизированы системы наблюдений, установлены системы визуализации прогнозов, модернизированы рабочие места синоптиков.
Еще два миллиона долларов предназначены для разработки технико-экономических обоснований мер по снижению сейсмического риска, а также национальной методологии карт сейсмического риска и риска стихийных бедствий как для жилого фонда, так и для общественных зданий.
Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период. Погашение кредита будет осуществляться раз в полгода. Срок реализации проекта составит пять лет.
Кредитное соглашение должно быть ратифицировано парламентом.