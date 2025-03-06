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Молдова получит $40 миллионов в кредит на разработку системы оповещения населения о ЧС

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Молдова получит кредит от Международного банка реконструкции и развития размере 40 миллионов долларов США на льготных условиях для реализации Проекта по поддержке управления рисками стихийных бедствий.

Источник: Sputnik.md

Проект ратификации кредитного соглашения рассмотрели члены парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

На разработку системы оповещения населения выделено пять миллионов долларов. В частности, будет установлена ​​и введена в эксплуатацию система PWS с национальным покрытием на основе мобильной телефонии. Это позволит немедленно распространять предупреждения о чрезвычайных ситуациях, что приведет к спасению жизней и сокращению материальных потерь.

Кроме того, 22,5 миллиона долларов пойдут на закупку автомобилей экстренного реагирования и другого оборудования, в том числе поисково-спасательного и логистического, которое будут использоваться Главной инспекцией по чрезвычайным ситуациям. Еще 1,5 миллиона долларов США выделены на подготовку населения к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Предусмотрено и шесть миллионов долларов на улучшение гидрометеорологического обслуживания: в Гидрометцентре будут модернизированы системы наблюдений, установлены системы визуализации прогнозов, модернизированы рабочие места синоптиков.

Еще два миллиона долларов предназначены для разработки технико-экономических обоснований мер по снижению сейсмического риска, а также национальной методологии карт сейсмического риска и риска стихийных бедствий как для жилого фонда, так и для общественных зданий.

Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период. Погашение кредита будет осуществляться раз в полгода. Срок реализации проекта составит пять лет.

Кредитное соглашение должно быть ратифицировано парламентом.