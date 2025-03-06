В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, награжденных госнаградами СССР или РФ, несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV группы. На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы.