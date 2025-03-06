В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества, награжденных госнаградами СССР или РФ, несовершеннолетних, женщин с детьми-инвалидами, беременных женщин, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также больных онкологическими заболеваниями III или IV группы. На эти же категории лиц распространяется действие амнистии в виде сокращения срока наказания, если они осуждены за умышленные преступления на более длительные сроки, превышающие пять лет лишения свободы.
«Постановление “Об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов”, — сказано в проекте постановления.
Проектом об амнистии предусматривается освобождение от наказания осужденных, совершивших преступление по неосторожности, а также сокращение им срока наказания. Под действие амнистии подпадают осужденные условно, осужденные, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, осужденные, отбывание наказания которым отсрочено, и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, уточняется в пояснительном документе.
«Напомню, что инициатором первой политической амнистии в 1993 году был основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И мы регулярно вносили проекты амнистии, предлагая Государственной Думе чаще пользоваться этим своим исключительным правом. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем, что такой акт милосердия должен быть рассмотрен. Сегодня многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности, подписали контракты с Минобороны и ушли на СВО, однако в заключении и под следствием остаются инвалиды, несовершеннолетние, женщины, совершившие нетяжкие преступления. Поэтому в проекте перечислен ряд категорий, которые предлагается амнистировать», — сказал один из авторов документа, депутат ГД Ярослав Нилов (ЛДПР).