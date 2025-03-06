Европейские лидеры хотят вечной войны, заявил Маск

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят «вечной войны» на Украине.
«Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится», — написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что «мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война».
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина «должна победить в войне».
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».