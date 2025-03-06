Путин назначил Александра Дарчиева послом в США

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.