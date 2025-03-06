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Путин назначил Александра Дарчиева послом в США

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен российским послом в Вашингтоне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.