«Политическим репрессиям сейчас подвергаются все лидеры реальной оппозиции в стране. Задержания, аресты, обыски, допросы, запугивания, суды — это сегодняшние реалии для тех, кто не согласен с политикой Санду», — заявил Шор.

Он отметил, что проевропейские власти опасаются потерять преимущество накануне парламентских выборов, которые должны пройти в Молдавии во второй половине 2025 года. «Результаты минувших президентских выборов и референдума показали значительную поддержку оппозиции со стороны граждан Молдавии. Режим боится этой поддержки и идет на крайние меры, чтобы сохранить власть», — отметил Шор. Политик подчеркнул, что блок «Победа» последовательно отстаивает курс на сближение Молдавии с Россией, выступает против евроинтеграции. Сторонники блока отстаивают традиционные ценности и борются за сохранение исторической памяти.