В Казахстане планируют призвать в армию свыше 20 тысяч человек

Об особенностях призыва 2025 года рассказал в Службе центральных коммуникаций замначальника Генштаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-майор Сакен Жусупов.
Укомплектование Вооруженных сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований военнослужащими срочной службы, как и в других развитых в военном отношении странах, играет важную роль в обеспечении военной безопасности, стабильности и территориальной целостности. Граждане, прошедшие срочную воинскую службу, являются основой военно-обученного резерва, который в случае необходимости может быть мобилизован для защиты нашей страны.
По предварительным данным Минобороны Казахстана, в Вооруженные силы будет призвано свыше 10 тысяч, в Национальную гвардию — свыше 7 тысяч, в Пограничную службу КНБ — более 2 тысяч, в МЧС — свыше 300 человек, в Службу государственной охраны — около 300 человек.
По словам Сакена Жусупова, в этом году призывная компания отличается от предыдущих тем, что принят ряда мер безопасности воинской службы. Также проведена цифровизация учетно-призывной работы, и оптимизация деятельности местных органов военного управления.
В частности, постановка на воинский учет 17-летних юношей переведена в проактивный формат электронного правительства.
В него же включены предоставление отсрочек и освобождений от призыва гражданам в случаях: продолжения образования; имеющим одного и более ребенка; работающим педагогам; врачам сельской местности и гражданам, имеющим ученую степень. К примеру, в прошлом году были приписаны более 160 тыс. юношей, государственной услугой по получению отсрочки воспользовались порядка 300 тысяч, освобождение по вышеперечисленным основаниям предоставлено 360 тысячам граждан.
В настоящее время прорабатывается вопрос утверждения СМС-уведомления в качестве «цифровой повестки для явки на призывной пункт». Продолжается работа по интеграции медицинских информсистем с призывными пунктами регионов для автоматизации процесса медосвидетельствования граждан.