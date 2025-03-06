В Казахстане планируют призвать в армию свыше 20 тысяч человек

В него же включены предоставление отсрочек и освобождений от призыва гражданам в случаях: продолжения образования; имеющим одного и более ребенка; работающим педагогам; врачам сельской местности и гражданам, имеющим ученую степень. К примеру, в прошлом году были приписаны более 160 тыс. юношей, государственной услугой по получению отсрочки воспользовались порядка 300 тысяч, освобождение по вышеперечисленным основаниям предоставлено 360 тысячам граждан.