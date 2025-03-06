В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц

Кроме того, по его словам, также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополнено имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.