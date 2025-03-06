В Севастополе национализировали имущество некоторых компаний и физлиц

«Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных», — написал Развожаев.
По его словам, рабочая группа антитеррористической комиссии в Севастополе доказала, что данные лица являются пособниками киевского режима.
«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского “правозащитного” фонда “Открытый диалог”, который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США», — сообщил Развожаев.
По его словам, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество тринадцати физических лиц и аффилированных с ними юридических лиц.
«В перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя, вошли следующие предприятия: ООО “Завод судовой светотехники “Маяк”, ООО “Завод судовой светотехники”, ООО “Плоск”, ООО “Тинос”, ООО “Эксплуатационная организация “Технотрон”, ООО “Центр технической эксплуатации № 1”, производственный кооператив “КОРПУС”, — подчеркнул губернатор.
Кроме того, по его словам, также по результатам инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз», перечень имущества, учитываемого как собственность города Севастополя, дополнено имуществом в виде гаражей, котельных и другой технологической инфраструктуры.