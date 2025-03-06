Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией

Ланькову 61 год, он родился в Санкт-Петербурге. В 1986 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, сейчс СПбГУ), в 1989-м там же — аспирантуру, после чего преподавал корейский язык и историю Кореи. С 1992 по 1996 ученый работал в Южной Корее, затем на восемь лет уехал преподавать корейский язык и историю в Австралийском Национальном Университете, а потом снова вернулся в Сеул. Сейчас Ланьков преподает в университете Кукмин.