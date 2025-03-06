В Красноярском крае состоялась встреча с делегацией Монголии

В Красноярске руководители Центрального аймака Монголии и официальные лица края обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, науки, образования, туризма и спорта. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Монгольскую делегацию возглавили председатель Хурала народных представителей Центрального аймака Энхболд Нямаагийн и вице-губернатор этого же аймака Батбаатар Бадамраагийн. Наш край представили заместитель председателя регионального правительства Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства Илья Васильев и ректор КрасГАУ Наталья Пыжикова.
Краевые предприятия активно экспортируют в Монголию злаки, муку и древесину. Кроме того, производители уже готовы увеличить поставки мясной и молочной продукции.
Монгольская сторона заинтересована в приобретении семян картофеля и рапса. Также есть намерение развивать сотрудничество с представителями науки в области сельского хозяйства.
Кроме того, участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в области туризма и спорта. Так, Шорохов пригласил монгольскую молодежь принять участие в форуме ТИМ «Бирюса».
Стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.