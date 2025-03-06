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В мэрии Омска создают управление патриотического воспитания

Источник: SuperOmsk.ru

В четверг, 6 марта 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о создании управления патриотического воспитания в структуре департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

"Базой для нового подразделения послужит Центр патриотического воспитания омского молодежного многофункционального центра.

Главной задачей управления станет работа по сохранению и передаче юным омичам исторической памяти о подвигах русского воинства, героизме их прадедов — солдат Великой Победы и мужестве отцов — участников специальной военной операции", — заявил Сергей Шелест.

Глава города отметил, что в Центре патриотического воспитания имеются все необходимые условия для работы нового управления.

«Помимо дружеской помощи со стороны комитета ветеранов войны Октябрьского округа и военно-патриотического клуба “Застава-55”, сотрудники управления смогут применять в своей работе солидный музейный комплекс с тематическими экспозициями и методические наработки коллег», — сообщил Сергей Шелест.

Как стало известно «СуперОмску», руководитель управления патриотического воспитания в мэрии Омска пока не утвержден, в настоящее время идет подбор кандидатов.