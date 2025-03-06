В мэрии Омска создают управление патриотического воспитания

В четверг, 6 марта 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о создании управления патриотического воспитания в структуре департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
"Базой для нового подразделения послужит Центр патриотического воспитания омского молодежного многофункционального центра.
Главной задачей управления станет работа по сохранению и передаче юным омичам исторической памяти о подвигах русского воинства, героизме их прадедов — солдат Великой Победы и мужестве отцов — участников специальной военной операции", — заявил Сергей Шелест.
Глава города отметил, что в Центре патриотического воспитания имеются все необходимые условия для работы нового управления.
«Помимо дружеской помощи со стороны комитета ветеранов войны Октябрьского округа и военно-патриотического клуба “Застава-55”, сотрудники управления смогут применять в своей работе солидный музейный комплекс с тематическими экспозициями и методические наработки коллег», — сообщил Сергей Шелест.
Как стало известно «СуперОмску», руководитель управления патриотического воспитания в мэрии Омска пока не утвержден, в настоящее время идет подбор кандидатов.