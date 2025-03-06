В Калининградской области увеличат поддержку молодёжных проектов

На заседании совета по молодежной политике глава региона подчеркнул готовность правительства поддерживать талантливую молодежь: за последние два года молодые жители области привлекли более 33 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. "Участие в грантовых конкурсах — хорошая возможность реализовать свои идеи, привлечь внимание к актуальным вопросам и внести свой вклад в развитие региона, — сказал Алексей Беспрозванных.