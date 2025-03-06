В Калининградской области увеличат поддержку молодёжных проектов

На заседании совета по молодежной политике глава региона подчеркнул готовность правительства поддерживать талантливую молодежь: за последние два года молодые жители области привлекли более 33 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. "Участие в грантовых конкурсах — хорошая возможность реализовать свои идеи, привлечь внимание к актуальным вопросам и внести свой вклад в развитие региона, — сказал Алексей Беспрозванных.
Среди успешных инициатив — проекты в сфере протезирования, исторического просвещения и инновационного сельского хозяйства. Например, волонтер-медик Алексей Медведев разрабатывает протезы, имитирующие движения рук и пальцев, студент МФЮА Юрий Тюнин создал интерактивный проект по изучению истории России, а руководитель проектного офиса КГТУ Анастасия Пухальская реализует образовательный курс по современному сельскому хозяйству.
Особое внимание уделяется развитию калининградского Дома молодежи — современного многофункционального центра для молодых людей от 14 до 35 лет. В здании размещены медиастудия, студия звукозаписи, концертные и репетиционные залы, творческая мастерская, коворкинг-пространства, кафе и площадка для кулинарных мастер-классов.