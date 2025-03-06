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В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока «Победа», заявил Шор

КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Власти Молдавии намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от блока «Победа» перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политсилы с Россией, заявил РИА Новости лидер блока Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

Молдавские власти планируют в ближайшие дни вынести обвинительные приговоры со сроком лишения свободы депутатам от оппозиционного блока «Победа» Ирине Лозован и Александру Нестеровскому.

«Это не обычное судебное разбирательство, а откровенный политический процесс. Власти используют сфабрикованные уголовные дела для организации показательного суда над депутатами. Задача очевидна — запугать и деморализовать всю реальную оппозицию, а также дискредитировать наше сотрудничество с Россией, курс на сближение со странами ЕАЭС», — подчеркнул Шор.

По его словам, подобные дела намеренно рассматриваются в ускоренном порядке, чтобы успеть убрать лидеров оппозиции с политической арены страны до парламентских выборов.