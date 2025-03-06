В Молдавии хотят осудить двух депутатов блока «Победа», заявил Шор

«Это не обычное судебное разбирательство, а откровенный политический процесс. Власти используют сфабрикованные уголовные дела для организации показательного суда над депутатами. Задача очевидна — запугать и деморализовать всю реальную оппозицию, а также дискредитировать наше сотрудничество с Россией, курс на сближение со странами ЕАЭС», — подчеркнул Шор.