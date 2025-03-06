«Оторванные от жизни». В МИД России прокомментировали заявления Макрона

По словам Захаровой, французский президент напоминает ей атомного Оле-Лукойе.
Оле-Лукойе — персонаж сказок Ганса Христиана Андрсена, который носит с собой два зонтика и раскрывает их над спящими детьми. Так Захарова провела аналогию со стремлением Макрона раскрыть французский «ядерный зонтик» над Европой.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.