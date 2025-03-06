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«Оторванные от жизни». В МИД России прокомментировали заявления Макрона

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона часто оторваны от жизни и противоречат предыдущим заявлениям, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

«У него каждый день какие-то совершенно оторванные от жизни, противоречащие предыдущим заявления. Ну, сказочник», — сказала журналистам Захарова, комментируя слова Макрона относительно французского ядерного арсенала.

По словам Захаровой, французский президент напоминает ей атомного Оле-Лукойе.

Оле-Лукойе — персонаж сказок Ганса Христиана Андрсена, который носит с собой два зонтика и раскрывает их над спящими детьми. Так Захарова провела аналогию со стремлением Макрона раскрыть французский «ядерный зонтик» над Европой.

Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.

Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.