Госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу

Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин рассказал RT, что пепельный крест означает начало Великого поста у католиков. Верующие оставляют пепельный крест на лбу в знак покаяния и в память о том, «что мы прах и в прах обратимся».