Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

«Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», — сказал он.
По его словам, речь идет, в частности, о спутниковых данных, которые предоставляли американские службы. Передача сведений, как он утверждает, прекратилась вчера днем. Как считает Лекорню, британцам будет сложнее как-то заполнить этот пробел для Украины из-за их тесного сотрудничества с США.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.