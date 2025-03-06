Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

Источник: AP 2024

«Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», — сказал он.

По его словам, речь идет, в частности, о спутниковых данных, которые предоставляли американские службы. Передача сведений, как он утверждает, прекратилась вчера днем. Как считает Лекорню, британцам будет сложнее как-то заполнить этот пробел для Украины из-за их тесного сотрудничества с США.

Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.