Следствие хочет ужесточить меру пресечения супруге экс-главы Сочи

По ее словам, фигурантку Копайгородскую этапируют в суд для рассмотрения вопроса об ужесточении меры пресечения. Основанием следствие называет якобы оказанное ею давление на свидетеля.
Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре его арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. В ноябре под домашний арест отправили и его супругу, проходящую обвиняемой по тому же делу.
В октябре 2024 года суд наложил арест на имущество членов семьи Копайгородского и связанных с ним лиц. В декабре в отношении экс-мэра возбудили новое уголовное дело. По данным следствия, в ноябре 2023 года он через супругу получил 43 млн руб. в качестве взятки, сопряженной с вымогательством.
9 января суд продлил домашний арест Янине Копайгородской до 17 февраля. Защита обжаловала это решение, но 12 февраля суд увеличил срок ограничения свободы до 17 мая. Сторона защиты намерена подать апелляцию.