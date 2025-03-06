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Следствие хочет ужесточить меру пресечения супруге экс-главы Сочи

Следствие ходатайствовало перед Мещанским судом Москвы о переводе Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

Источник: Коммерсантъ

По ее словам, фигурантку Копайгородскую этапируют в суд для рассмотрения вопроса об ужесточении меры пресечения. Основанием следствие называет якобы оказанное ею давление на свидетеля.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года. В сентябре его арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. В ноябре под домашний арест отправили и его супругу, проходящую обвиняемой по тому же делу.

В октябре 2024 года суд наложил арест на имущество членов семьи Копайгородского и связанных с ним лиц. В декабре в отношении экс-мэра возбудили новое уголовное дело. По данным следствия, в ноябре 2023 года он через супругу получил 43 млн руб. в качестве взятки, сопряженной с вымогательством.

9 января суд продлил домашний арест Янине Копайгородской до 17 февраля. Защита обжаловала это решение, но 12 февраля суд увеличил срок ограничения свободы до 17 мая. Сторона защиты намерена подать апелляцию.